В Нижневартовске неизвестный обстрелял автомобили

В Нижневартовске неизвестный обстрелял автомобили на парковке стоматологии на ул. 60 лет Октября. Об этом со ссылкой на владельцев транспортных средств сообщает местный телеканал N1.

Инцидент произошел в ночь на 9 мая. Выстрелов никто не слышал, но полицейские достали пули из автомобиля. Владельцы машин боятся, что неизвестный стрелок вернется.

Всего, по данным канала, неизвестный стрелок повредил пять машин. Два автовладельца написали заявления. Стрелка ищет полиция.