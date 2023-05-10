От вирусов до утечек: названы главные киберугрозы для уральских предприятий

Стали известны наиболее распространенные угрозы кибербезопасности для предприятий с Урала. Их на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге назвал специалист по информационной безопасности, ассистент кафедры интеллектуальных информационных технологий Института фундаментального образования УрФУ Борис Фадичев.

По его словам, основная угроза на сегодняшний день – это вирусы-шифровальщики. Также распространено хищение денег через ДБО – дистанционное банковское обслуживание. Третьей угрозой является утечка данных.

"Если мы говорим про вирусы-шифровальщики, они используются в 74,5% случаев. Пути реализации угроз – это фишинг, эксплуатация уязвимостей внутреннего контура компании, использование ранее скомпрометированных данных. Самая распространенная "точка входа" – это сотрудники компании, самое "слабое звено" у нас человек", - пояснил эксперт.

Так, некоторые недобросовестные работники могут похищать данные компании. Еще один вариант – злоумышленники получают доступ к какой-либо личной информации сотрудника и начинают его этим шантажировать, а он в обмен передает им служебные сведения.

Напомним, сегодня было объявлено, что уральские предприятия подвергаются кибератакам с Украины.