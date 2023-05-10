Свердловским погорельцам стали бесплатно выдавать очки от Минздрава

Погорельцам свердловских поселений Минздрав начал выдавать бесплатные очки. Для этого в пострадавшей от огня Сосьве установлены мобильные комплексы "Офтальмологический кабинет" и "Диагностика" Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК).

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, в мобильных пунктах погорельцы могут обследовать свое здоровье, а также получить консультацию и помощь от медиков.

"Мы вывезли сюда уникальный офтальмологический комплекс с современным медицинским оборудованием. В нем можно не только проверить зрение, но и на высококачественном оборудовании изготовить очки. У многих жителей они сгорели во время пожаров, и мы обеспечиваем погорельцев новыми очками бесплатно. В мобильном комплексе "Диагностика" врач-терапевт и кандидат медицинских наук ведут прием сельчан, чтобы выявить нуждающихся в лечении в Серовской городской больнице, с которой у нас налажены хорошие рабочие отношения", — отметила директор СОМК Ирина Левина.

Более 40 жителей прошли диагностику, получив консультацию оптометриста. В этот же день 17-ти уже выдали новые очки. После приема терапевта более 30 человек получили коррекцию медикаментозного лечения и рекомендации на случай появления тех или иных симптомов.

Напомним, что о необходимости доставить погорельцам очки ранее заявляла и свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.