Свердловским погорельцам стали бесплатно выдавать очки от Минздрава

10 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О кремлевском символизме перед 9 Мая

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловским погорельцам стали бесплатно выдавать очки от Минздрава

Погорельцам свердловских поселений Минздрав начал выдавать бесплатные очки. Для этого в пострадавшей от огня Сосьве установлены мобильные комплексы "Офтальмологический кабинет" и "Диагностика" Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК).

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, в мобильных пунктах погорельцы могут обследовать свое здоровье, а также получить консультацию и помощь от медиков.

"Мы вывезли сюда уникальный офтальмологический комплекс с современным медицинским оборудованием. В нем можно не только проверить зрение, но и на высококачественном оборудовании изготовить очки. У многих жителей они сгорели во время пожаров, и мы обеспечиваем погорельцев новыми очками бесплатно. В мобильном комплексе "Диагностика" врач-терапевт и кандидат медицинских наук ведут прием сельчан, чтобы выявить нуждающихся в лечении в Серовской городской больнице, с которой у нас налажены хорошие рабочие отношения", — отметила директор СОМК Ирина Левина.

Более 40 жителей прошли диагностику, получив консультацию оптометриста. В этот же день 17-ти уже выдали новые очки. После приема терапевта более 30 человек получили коррекцию медикаментозного лечения и рекомендации на случай появления тех или иных симптомов.

Напомним, что о необходимости доставить погорельцам очки ранее заявляла и свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Теги: Минздрав, очки, погорельцы, Мерзлякова


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети