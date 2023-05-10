В Новосибирске пытались поджечь законсервированный Су-24

В Новосибирске неизвестные пытались поджечь законсервированный самолет Су-24 на территории местного авиационного завода.

Речь идет о бомбардировщике 1990 года выпуска. По данным СМИ, он не совершает вылетов. Самолет не сильно пострадал – на шасси есть следы горения.

В соцсетях, предположительно, сами поджигатели опубликовали видео своей "работы". Они заявили, что самолет был полностью уничтожен, хотя на снятых кадрах виден только огонь под соплами двигателей.

По предварительным данным, двое мужчин проникли на территорию завода, перебравшись через забор. Сейчас их ищет полиция. Telegram-канал Baza сообщает, что злоумышленники попали в объектив камер наблюдения.