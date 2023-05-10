Андрей Травников поставил задачу повысить культуру производства при ремонте тепловых сетей

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании рассмотрел вопросы подготовки к предстоящим строительным и ремонтным работам на коммунальных сетях. В бюджете региона все необходимые субсидии на подготовку к зиме предусмотрены, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Работа предстоит в этом сезоне очень большая. Самое главное, эта работа уже сегодня обеспечена источниками финансирования. В областном бюджете все необходимые субсидии на подготовку к зиме предусмотрены. Традиционно, летом, осенью, мы еще будем уточнять итоги прошедшего сезона, и дополнять необходимые средства. В этом году используется весь перечень новых инструментов финансирования строительства и ремонта коммунальной инфраструктуры: это и инфраструктурные бюджетные кредиты для постройки новых сетей, и средства Фонда национального благосостояния, в том числе для реализации крупных проектов в Мошково, и в Бердске, это средства концессионеров, средства от долгосрочного регулирования тарифов некоторых муниципалитетов – в сумме это дает беспрецедентно большой объем работ по строительству и ремонту котельных, ТЭЦ, сетей. Сюда еще можно добавить масштабную программу газификации, догазификации – она также требует дополнительных сил, координации работы. Необходимо обратить внимание, в первую очередь, на выполнение всех запланированных объёмов работ в межсезонье, на качество этих работ. Но и ещё на один элемент – на культуру производства. Это соответствующие ограждения мест производства работ, информирование граждан, организация дорожного движения в зонах производства работ, обустройство альтернативных маршрутов. Важно, чтобы жители городов и посёлков воспринимали это не как непонятные раскопы, а как действительно большую, хорошо организованную, нужную работу», – подчеркнул глава региона.

Об оперативных итогах отопительного периода 2022/2023 годов, задачах на межотопительный период 2023/2024 годов губернатору доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Отопительный период 2022/23 годов в Новосибирской области подходит к завершению. 16 районов и 4 городских округа завершают сезон 10 мая, город Обь –11 мая, остальные районы – до конца текущей недели.

В рамках подготовки к следующему отопительному периоду 2023/24 годов необходимо выполнить ремонтно-восстановительные работы и подготовить 5 ТЭЦ, 1129 котельных, заменить и капитально отремонтировать 128 котлов – это на 5% больше чем в 2022 году, отремонтировать 107,8 км тепловых сетей – на 25% больше, чем в прошлом году. В Новосибирске будет заменено 17,8 километров теплосетей – в два раза больше, чем в 2022 году.

Самый крупный проект реализуется в Мошково. Здесь идет комплексная модернизация системы теплоснабжения – строятся пять новых газовых котельных и более 14 километров сетей теплоснабжения. Отметим, что Мошково станет четвертым населенным пунктом Новосибирской области, где будет проведена комплексная модернизация систем теплоснабжения со строительством новых газовых котельных взамен угольных. Ранее такие проекты были реализованы в городе Обь, Маслянино и Черепаново.