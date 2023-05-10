10 Мая 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

На Ямале объявили о начале пожароопасного сезона

Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа объявил с сегодняшнего дня пожароопасный сезон в регионе. Он будет действовать до 1 октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента.

В ведомстве напоминают о запрете разведения в лесах открытого огня. Пикники с шашлыками можно устраивать только на специально благоустроенных местах отдыха вблизи населенных пунктов. Не допускается устанавливать мангалы рядом с деревьями. Площадка для пикника должна быть очищена от сухой травы, листьев и валежника.

За ситуацией в лесах будут следить с помощью авиации, наземных групп, видеокамер дальнего действия системы "Лесохранитель" и спутников системы дистанционного мониторинга "ИСДМ-Рослесхоз". В экспериментальном порядке продолжится применение беспилотников. В прошлом году с их помощью было обнаружено семь из 330 ликвидированных природных пожаров. Всего от огня в 2022 году пострадало почти 19 тысяч гектаров леса.

Общая группировка сил пожаротушения в текущем году составляет 596 человек и 127 единиц техники, а также более 1 500 единиц оборудования и инвентаря.

Теги: пожароопасный сезон, особый противопожарный режим, природные пожары


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