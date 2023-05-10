Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Иркутской области об УДО

Осужденный за мошенничество сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко будет освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно.

"Суд, учитывая поведение за весь период отбывания наказания, принял решение: освободить осужденного Левченко А.С. от отбывания основного наказания в виде лишения свободы, условно-досрочно на 2 года 2 месяца", - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

В июле прошлого года судья счел, что Левченко-младший получил незаконный доход на сумму около миллиарда рублей. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на три года и штрафом в 1,6 млн рублей. Суд счел, что Левченко создал организованную группу, которая через картельный сговор смогла получить незаконный доход при заключении договоров с Фондом капитального ремонта Иркутской области. В марте 2023 года суд смягчил наказание Левченко с девяти лет до шести лет.

13 апреля в Ангарский городской суд от Левченко поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако ему было отказано. 10 мая осужденный обратился повторно.