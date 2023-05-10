10 Мая 2023
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Хакеры с Украины атакуют уральские предприятия

Уральские предприятия подвергаются кибератакам с Украины. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил специалист по информационной безопасности, ассистент кафедры интеллектуальных информационных технологий Института фундаментального образования УрФУ Борис Фадичев.

По его данным, наиболее большой трафик киберугроз идет именно с Украины. Также уральские предприятия атакуют хакеры из ближнего зарубежья. Эксперт отметил, что ущерб от таких атак составляет десятки и сотни миллионов рублей.

"Но ситуация улучшается. Очень большое количество фишинговых сайтов идентифицируется и закрывается. Атак становится больше, но и реагирование становится лучше", - сообщил Фадичев.

Также он рассказал, предприятия какого сектора чаще всего подвергаются атакам.

"Очень "лакомый" сектор – финансовый. Часто атакуется все, что касается HR. Различные консалтинговые компании тоже входят в топ-3", - пояснил специалист.

Коллаж, хакер(2022)|Фото: Накануне.RU

Как добавила вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Светлана Окулова, местные предприятия – это "очень лакомый кусок".

"У нас очень много интереснейших разработок, интересны наши кадры и взаимодействие с ними. Поэтому мы видим увеличение угроз", - отметила Окулова.

Ранее сообщалось, что с началом специальной военной операции на госсектор уральских регионов участились хакерские атаки.

Теги: хакеры, предприятия, атаки


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