Родители детей-инвалидов смогут накапливать выходные

С 1 сентября 2023 года родители детей с инвалидностью смогут накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни и один раз в течение года объединить их до 24 дней подряд. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Чтобы взять накопленные выходные, нужно согласовать с работодателем даты и подать заявление в отдел кадров. Сейчас одному из родителей для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, "сгорают" и не переносятся на следующий месяц.

Новый порядок позволит родителям выбирать, стоит ли использовать выходные в течение месяца или суммировать их в фактически оплачиваемый отпуск до 24 дней, сообщается на сайте кабмина.

Число детей-инвалидов в России стабильно растет. Если в 2016 году их было 617 тысяч, то на 1 января 2023 года - уже 722 тысячи, заявила член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Фактически каждый сороковой российский ребенок - инвалид.

18 апреля Госдума приняла законопроект, направленный на то, чтобы исключить неправомерные отказы организациями детского отдыха в приеме детей-инвалидов.

Семьям с ребенком-инвалидом положены различные выплаты и льготы: ежемесячная денежная выплата, налоговый вычет, место в детском саду или яслях, в лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях. Семья имеет право на получение услуг без очереди в магазинах, аптеках, кафе, службах быта, поликлиниках, юридических консультациях, на почте и в других организациях. Также есть субсидии на оплату услуг ЖКХ, если расходы выше норматива, и другие льготы.

Нынешнее постановление принято для реализации новых норм Трудового кодекса, принятых в конце 2022 года, отмечают в Правительстве.