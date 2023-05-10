10 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Югре прогнозируют 560 лесных пожаров

В Югре специалисты территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности сделали прогноз по лесным пожарам, сообщает "Вестник Сургутского района".

Самыми проблемным месяцем в ведомстве называют июль. Ожидается, что число лесных пожаров достигнет 250, что выше среднемноголетних значений. В июне и августе ожидается 130 и 100 лесных пожаров. В мае, по предварительному прогнозу центра анализа, число лесных пожаров ожидается в пределах нормы – около 60. В сентябре прогнозируется порядка 10 возгораний, в октябре - единичные случаи.

В целом прогнозируемая пожароопасная ситуация в Югре складывается таким образом, что ожидается более 560 лесных пожаров, что выше среднемноголетнего показателя - 478.

Ранее 100 парашютистов авиалесоохраны ХМАО прибыли в Курганскую область на помощь в борьбе с лесными пожарами. Также 45 спасателей из ХМАО помогают тушить лесные пожары в Свердловской области.

Теги: лесные пожары, природные пожары, прогноз


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