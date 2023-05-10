Четыре вертолета и два самолета направили на тушение свердловских пожаров

Сегодня на тушение пожаров в Свердловской области отправили четыре вертолета МИ-8 и два самолета - ИЛ-76 и Бе-200. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. Ближайшие часы специализированная авиация будет бороться с очагами сразу в нескольких городских округах.

Вертолет МИ-8 МЧС России – в Белоярский городской округ;

Вертолет МИ-8 Минобороны РФ – в Березовский городской округ;

Вертолет МИ-8 Авиалесоохраны – в Невьянский, Артемовский городские округа;

Вертолет МИ-8 Росгвардии – в Режевской городской округ;

Самолет Бе-200 МЧС России – в Невьянский городской округ;

Самолет ИЛ-76 МЧС России – в Талицкий и Тугулымский городские округа.

На данный момент в регионе все еще действует 57 пожаров на площади в 100 тыс. 33 га. 20 из них локализованы, но уже успели поразить огнем 23 тыс. 122 га земли. Продолжает гореть 76 тыс. 911 га земли. Информацию о локализации огня подтвердили и в департаменте информполитики региона. В МВД же новости о поджигателях лесов в Свердловской области и их поимке назвали "слухами и бредом".