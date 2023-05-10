10 Мая 2023
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Политика В России
Фото: zapravdu.org

СМИ: Прилепина 20 мая выдвинут на пост сопредседателя СРЗП

Писателя Захара Прилепина, пережившего покушение, вновь выдвинут на пост сопредседателя партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" на съезде 20 мая. В пресс-службе СРЗП сообщили, что съезд состоится, поскольку Прилепин жив.  О намерении выдвинуть Прилепина сопредселателем сообщил депутат Госдумы от "Справедливой России" Николай Новичков.

"Что касается его [Прилепина] личного участия в мероприятии, то это будет определяться его самочувствием после консультации с врачами. Мы смотрим в будущее с оптимизмом", - цитируют "Ведомости" Новичкова.

6 мая автомобиль, за рулем которого находился Прилепин, был взорван на трассе в Нижнем Новгороде. Покушение на писателя СКР квалифицировал как теракт, подозреваемый арестован. В результате взрыва погиб телохранитель Прилепина, сам писатель получил серьезные травмы ног, в том числе открытый перелом.

Теги: захар прилепин, справедливая россия, съезд, партия


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