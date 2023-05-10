10 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Разработан порядок ведения цифрового реестра военнообязанных

Минцифры разработало проект постановления Правительства РФ о едином цифровом реестре военнообязанных. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Реестр будет называться государственной информационной системой "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете". До конца 2023 года будет идти апробация реестра, а заработает он в 2024 году. Оператором реестра станет Минобороны.

Задачами создания и ведения реестра воинского учета будут хранение сведений о гражданах в форматах, обеспечивающих возможность их автоматической обработки, и формирование в автоматическом режиме повесток и решений о применении временных мер, направленных на обеспечение явки граждан по повестке военкомата. В военкоматах будут назначены ответственные за ведение реестра сотрудники.

Реестр будет содержать около 25 характеристик военнообязанных, включая электронную почту, СНИЛС, ИНН, семейное положение, место жительства и (или) пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией, наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства. Также будут вноситься сведения о трудовой деятельности, включая сведения о работодателе; сведения о прохождении обучения; сведения о состоянии здоровья; идентификатор записи о гражданине в государственном информационном ресурсе; признаки наличия оснований для отсрочки или освобождения от призыва; наличие административной и уголовной ответственности и другие сведения.

На основании сведений, содержащихся в реестре, будет обеспечиваться формирование в автоматизированном режиме списков очередности граждан, подлежащих призыву на военную службу. В автоматизированном режиме будет вестись учет сведений о направлении повесток, об их получении, о явке или неявке граждан, о применении мер, направленных на обеспечение явки, о применении мер административной и уголовной ответственности в отношении уклонистов.

"Направление повесток, сформированных в Реестре повесток электронной форме... и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью военного комиссара, осуществляется с использованием соответствующей информационной системы посредством ее размещения в личном кабинете гражданина, подлежащего призыву на военную службу на соответствующем информационном ресурсе. Повестка, направленная гражданину, подлежащему призыву на военную службу... считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете такого гражданина на соответствующем информационном ресурсе", - сказано в проекте постановления.

Ранее заявлялось, что цифровые повести дополняют бумажные, а не заменяют их. Документ предполагает, что вручение повестки будет считаться произведенным с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах".

Теги: военнообязанные, реестр, повестки


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