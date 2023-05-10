10 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части в Балашихе

Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части Балашихи, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, возраст задержанных от 15 до 20 лет. По версии спецслужбы, молодые люди собирались подорвать технику и устроить поджог.

Группа молодых людей планировала сделать подкоп на территорию военной части, чтобы пробраться внутрь. Подозреваемые разработали план нападения и продумали пути отхода, пишет Baza. Они привезли инструменты к месту планируемого подкопа, но были задержаны.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, а также о создании террористического сообщества.

Ранее сотрудники ФСБ в Челябинской области задержали трех человек, пытавшихся совершить диверсию на перегоне железной дороги. Сообщалось, что ночью 7 мая было зафиксировано возгорание релейного и батарейного шкафов на перегоне Супряк – Цемзавод.

Теги: фсб, диверсия, балашиха, воинская часть


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