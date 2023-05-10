На памятнике "Брод в неизвестность" в Нижнем Тагиле появились имена погибших участников СВО

На пилонах мемориала "Брод в неизвестность", установленного в память о тагильчанах, погибших в локальных войнах, появились имена солдат, простившихся с жизнью в зоне СВО. 9 Мая к воинам добавилось еще 22 фамилии, передает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Памятник установлен на набережной городского пруда. В День Победы в Великой Отечественной войне возложить цветы к нему собрались жители города, ветераны, родственники погибших, а также глава города Владислав Пинаев.

"В День Победы мы вспоминаем ветеранов, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, но мы помним и тех ребят, которые продолжили славные традиции российского воинства, - подчеркнул во время церемонии глава города Владислав Пинаев. - К сожалению, сегодня здесь стало больше пилонов с именами и фамилиями погибших, но мы увековечиваем память тех, кто не вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Мы гордимся каждым из ребят, которые также как их деды и прадеды освобождают сейчас наши земли".

После минуты молчания, присутствующие на церемонии возложили цветы к пилонам. Градоначальник подчеркнул, что подвиги солдат, отстаивавших нашу веру, войдут в историю. И именно благодаря этой вере Россия выстоит и победит.

"Все помнят, как в годы Великой Отечественной войны Нижний Тагил и его жители помогали фронту, сегодня времена повторяются. Мы никогда не оставим один на один с врагом наших ребят, которые участвуют в СВО. Машины с помощью из Нижнего Тагила уходили, уходят и будут уходить на линию соприкосновения", - добавил Пинаев.