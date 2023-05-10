Почти 60 заявлений поступило в майские праздники от астраханцев на службу по контракту

Астраханские мужчины, которые изъявили желание служить по контракту, в большинстве своем заявляют о желании служить в новом именном подразделении «Лотос», куратором которого является губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Всего же с начала марта, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, на службу по контракту заявилось порядка 500 астраханцев. Такая информация имеется в пункте отбора на военную службу по контракту.

«Праздничные дни – не помеха для подписания контракта. Многие из заявившихся говорили о великом подвиге, которые совершили наши деды. Будущие бойцы не смогли остаться в стороне», – отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту, майор Дмитрий Чаплиев.

Найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф. Кроме того, по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в военные комиссариаты по месту учёта.