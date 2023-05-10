10 Мая 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Почти 60 заявлений поступило в майские праздники от астраханцев на службу по контракту

Астраханские мужчины, которые изъявили желание служить по контракту, в большинстве своем заявляют о желании служить в новом именном подразделении «Лотос», куратором которого является губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Всего же с начала марта, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, на службу по контракту заявилось порядка 500 астраханцев. Такая информация имеется в пункте отбора на военную службу по контракту.

служба по контракту(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Праздничные дни – не помеха для подписания контракта. Многие из заявившихся говорили о великом подвиге, которые совершили наши деды. Будущие бойцы не смогли остаться в стороне», – отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту, майор Дмитрий Чаплиев.

Найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф. Кроме того, по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в военные комиссариаты по месту учёта.

Теги: служба по контракту, игорь бабушкин, подразделение лотос, астраханцы


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