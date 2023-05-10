ТМК оценила систему безопасности труда на собственных предприятиях

Трубная металлургическая компания (ТМК) провела на своих производственных площадках День безопасности труда ТМК 2023. В ходе мероприятий руководители и специалисты компании совместно с руководством производственных площадок провели встречи с коллективами и обходы цехов, а также подвели итоги многомесячной работы по улучшению условий труда и повышению культуры производства, сообщает пресс-служба ТМК.

Во время визитов на предприятия руководители ТМК совместно с руководством заводов проверили действующие меры минимизации рисков по четырем ключевым направлениям: "Пожарная безопасность", "Безопасность технологического процесса", "Складирование и перемещение грузов" и "Воздействие движущихся, вращающихся предметов и деталей". Особое внимание уделялось готовности к безопасной эвакуации людей при пожаре, наличию необходимых знаков и указателей, четкому следованию документации и требованиям при эксплуатации оборудования и выполнении технологических операций, размещению грузов, исправности грузозахватных приспособлений и другим факторам, влияющим на безопасность на рабочих местах.

По итогам обходов и обсуждения с персоналом была составлена карта профилактических мер и перечень мероприятий, направленных на дальнейшее повышение уровня промышленной безопасности. Эти планы будут реализовываться в течение года.

Также ко Дню безопасности труда на предприятиях ТМК прошли конкурсы профессионального мастерства среди специалистов в области охраны труда, тренинги по оказанию первой помощи, презентации современных средств индивидуальной защиты и мастер-классы по их применению, дегустации здоровой пищи, а также ряд спортивных и просветительских мероприятий.