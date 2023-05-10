"Что, Бахмут взяли?": Рогозин возмутился салютом в Москве в честь Дня Победы

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который сейчас в качестве добровольца участвует в СВО, в стиле Евгения Пригожина раскритиковал руководство страны за пышное празднование 9 мая.

"Вчера, говорят, в Москве салют был. Что, Бахмут взяли, освободили Донбасс? Киев капитулировал? А... Это, оказывается, в честь прошлых побед СССР...", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

"Мне кажется, коллегам в Москве надо сосредоточиться на проблемах текущей войны и нашего фронта. А они есть и очень большие", - добавил доброволец Рогозин.

Рогозин позиционирует себя как создателя добровольческого отряда технических консультантов "Царские волки". Участники отряда обеспечивают техническое сопровождение СВО и проводят обучение.