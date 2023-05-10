В Казахстане ввели ограничения для электросамокатов

10 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О кремлевском символизме перед 9 Мая

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

В Казахстане ввели ограничения для электросамокатов

Депутаты мажилиса приняли законопроект, предусматривающий ограничения для электросамокатов. Он направлен на рассмотрение верхней палаты парламента - сената, пишут казахстанские СМИ.
Читайте также:

Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, электросамокаты признаются транспортным средством со скоростью движения до 25 км/ч. Они могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам, но по тротуарам - со скоростью не более 6 км/ч, то есть почти что со скоростью пешеходов, что должно обезопасить последних. Хотя фиксировать скорость самокатов не будут, она достаточно легко определяется визуально, так как средняя скорость пешеходов составляет 4-5 км/ч. Иными словами, превышение скорости будет сразу заметно.

Допускается движение электросамокатов по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Водителю самоката должно быть минимум 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме, в ночное время - в светоотражающей одежде, а также иметь права любой категории. Перевозить грузы и пассажиров запрещается. При этом на пешеходных переходах и перекрестках водители электросамокатов должны переходить к движению пешком.

Глава МВД республики Марат Ахметжанов сказал, что введение госномеров для самокатов пока не планируется. Но в дальнейшем это не исключено, в том числе для мопедов и велосипедов.

Ограничения введены в связи с участившимися случаями наездов на пешеходов. В Казахстане, по данным МВД, наиболее активно самокаты используются в Алма-Ате, Астане и Шымкенте, где в прокате находится до 2 тыс. единиц. В прошлом году произошло около 40 происшествий, в которых 40 человек получили травмы и один человек погиб.

Теги: Казахстан, электросамокаты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети