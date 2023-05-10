В Казахстане ввели ограничения для электросамокатов

Депутаты мажилиса приняли законопроект, предусматривающий ограничения для электросамокатов. Он направлен на рассмотрение верхней палаты парламента - сената, пишут казахстанские СМИ.

Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, электросамокаты признаются транспортным средством со скоростью движения до 25 км/ч. Они могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам, но по тротуарам - со скоростью не более 6 км/ч, то есть почти что со скоростью пешеходов, что должно обезопасить последних. Хотя фиксировать скорость самокатов не будут, она достаточно легко определяется визуально, так как средняя скорость пешеходов составляет 4-5 км/ч. Иными словами, превышение скорости будет сразу заметно.

Допускается движение электросамокатов по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Водителю самоката должно быть минимум 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме, в ночное время - в светоотражающей одежде, а также иметь права любой категории. Перевозить грузы и пассажиров запрещается. При этом на пешеходных переходах и перекрестках водители электросамокатов должны переходить к движению пешком.

Глава МВД республики Марат Ахметжанов сказал, что введение госномеров для самокатов пока не планируется. Но в дальнейшем это не исключено, в том числе для мопедов и велосипедов.

Ограничения введены в связи с участившимися случаями наездов на пешеходов. В Казахстане, по данным МВД, наиболее активно самокаты используются в Алма-Ате, Астане и Шымкенте, где в прокате находится до 2 тыс. единиц. В прошлом году произошло около 40 происшествий, в которых 40 человек получили травмы и один человек погиб.