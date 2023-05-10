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Фото: Накануне.ru

Жителей деревни в Новосибирской области эвакуировали из-за ландшафтного пожара

Жителей деревни Мариинка в Новосибирской области пришлось временно эвакуировать из-за угрозы ландшафтного пожара.

"9 мая в 23:30 при патрулировании был обнаружен ландшафтный пожар фронтом 1,5 километра вблизи деревни Мариинка Венгеровского района", - сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.

Из-за порывов ветра создалась угроза перехода огня на населенный пункт, где проживают 36 человек в 22 домах. Местных жителей эвакуировали на безопасное расстояние.

К утру 10 мая пожар был ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Специалисты окарауливают населенный пункт, осуществляют дополнительную опашку.

Напомним, сильные природные пожары бушуют в Уральском Федеральном округе. Жителей ряда населенных пунктов также пришлось эвакуировать. Сообщалось, что в Курганской области растет количество сгоревших домов. Еще недавно их было 300, теперь – 500.

К утру среды в Свердловской области зарегистрировано 77 природных пожаров, поразивших 104 тыс. 693 га земли. Хуже всего обстоят дела в Тугулыме — два пожара на 13 тыс. 62 га, в Асбесте — три пожара на 11 тыс. 900 га и Сухом Логу — два пожара на 9 тыс. 500 га.

Теги: деревня мариинка, новосибирская область, пожар


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