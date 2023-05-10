В Екатеринбурге до конца лета закроют съезд с улицы Комсомольской на Хрустальную

В Екатеринбурге вновь закрывают движение транспорта по съезду с улицы Комсомольской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет о съезде на улицу Хрустальную вдоль здания №80 на Комсомольской. Перекрытия продлятся с 17 мая по 31 августа 2023 года.

Как пояснили в мэрии, это связано с продолжением строительства транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с Комсомольской и Сибирским трактом. Заезд в Синие Камни организуют путем введения левого поворота на перекрестке на въезде в микрорайон.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Напомним, что съезд с улицы Комсомольской на Хрустальную в Екатеринбурге уже перекрывали на неделю в конце апреля.