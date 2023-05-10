Причина смога в Тюмени - пожары в Свердловской области

Власти Тюменской области утверждают, что основная причина сегодняшнего смога в Тюмени - лесные пожары в Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее жители областной столицы жаловались на снижение видимости и запах гари.

"Дым от пожаров, действующих в нашем регионе, ветер сносит в сторону от Тюмени. Например, один из пожаров действует в Нижне-Тавдинском районе. Но он находится гораздо севернее, и учитывая, что ветер северо-западный, дым уносит от областной столицы. Аналогичная ситуация с пожарами в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах. А вот граница со Свердловской областью дымит", - приводит слова директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрея Михновича Информационный центр Правительства Тюменской области.

Кроме того, на состояние атмосферного воздуха в областной столице оказывают влияние четыре лесных пожара, действующих в Тюменском районе. Ситуацию там удалось стабилизировать.

По данным департамента лесного хозяйства, в самой Тюменской области действуют 13 лесных пожаров, в том числе семь локализованных.

За прошедшие сутки зафиксировано два новых лесных пожара, ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 3078,1 га.

8 мая губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что обстановка с природными пожарами в Тюменской области по-прежнему сложная.

Помощь в тушении оказывают аэромобильные группировки из других регионов.