В свердловском МВД назвали новости о поджигателях леса бредом

Новости о поджигателях лесов в Свердловской области и их поимке являются "слухами и бредом". Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Он также отметил, что подобные служи специально распространяют те, кто хочет создать панику среди населения и напугать людей. Соответственно и "поджигателей" никто не ловил, заявил Горелых. Он также опроверг новости, распространяемые в мессенджерах, о приготовлениях к поджогам и о 70 пикапах с беженцами Украины, которые якобы и поджигают леса.

Напомним, на данный момент в регионе все еще действует 57 пожаров на площади в 100 тыс. 33 га. 20 из них локализованы, но уже успели поразить огнем 23 тыс. 122 га земли. Продолжает гореть 76 тыс. 911 га земли.