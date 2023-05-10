Спасибо "Гриффинам": на Урале призвали использовать упоминание Челябинска в популярном американском сериале

В Челябинске призвали не обижаться на эпизод популярного американского мультсериала "Гриффины", в котором герои отправляются в столицу Южного Урала, чтобы отыскать "русского хакера", взломавшего соцсети Байдена.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Яна Лантратова, представляющая в парламенте Южный Урал, возмутилась эпизодом и предложила ограничить его показ.

Политолог Илья Ананьев предлагает благодарить сценаристов "Гриффинов" и использовать упоминание города в популярном шоу, поскольку даже в России не все знают, где находится Челябинск – что уж говорить о жителях других стран.

"Зачем шуметь, зачем запреты и эти пропагандистские "наши ответы Чемберлену". Берите, пользуйтесь. Век технологий, креатива и смыслов уже давно "топчет" наши плечи и научил перемалывать "чернуху", проходить через неё, "умываться" и использовать "обратной силой" в плюс. Давайте играть "по-пригожински" в PR", - пишет Ананьев в своем Telegram-канале.

Он считает, что образом "Чикаго Урала" надо воспользоваться, тем более, что у двух городов много общего: "Бургеры и капучино "Чикаго", причёски в челябинских салонах красоты "Чикаго". Соседи уральцы из Екатеринбурга хороши и хватки в подобных трендах - из одного "беса" "Город бесов" построили. А что не так?".

По мнению политолога, наличие "айтишника Ивана" показывает, что в "мрачном городишке" работают "лифты для молодежи".

"А если серьезно - Урал дымит, потому что промышленный, до сочинских дорог без пыли ещё идти и идти, люди болеют и умирают от сердечных и онкологических заболеваний. Да, много делается и меняется в лучшую сторону. Но людей и "Гриффинов" не обманешь, а до идеальной картинки - топать и топать", - заключает эксперт.