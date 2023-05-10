Беспилотники атаковали военный полигон в Воронежской области, - Baza

Два беспилотника минувшей ночью атаковали военный полигон в Воронежской области, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, БПЛА, начиненные взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались при падении.

Пострадали около 14 военнослужащих. Погибших, предварительно, нет.

Кроме того, Baza сообщает, что неопознанный летательный объект был сбит утром 9 мая в шести километрах от военного аэродрома в Воронежской области. Сотрудники спецслужб обнаружили его обломки недалеко от местного кладбища.

Ранее сообщалось, что сегодня рано утром система ПВО сбила украинский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал,