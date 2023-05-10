Еще одна авиакомпания будет летать из Екатеринбурга в Анталью

Авиакомпания "Победа" начинает полеты из Екатеринбурга в турецкую Анталью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово, к выполнению регулярных рейсов по данному маршруту авиаперевозчик приступит со 2 июня. Полеты будут выполняться на Boeing 737-800 два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

Вылеты из Екатеринбурга запланированы в 7.25, прибытие в Турцию – в 10.50. Отправление из Антальи ожидается в 11.30, прибытие в аэропорт Кольцово – в 18.30. Везде указано местное время.

Как отметили в Кольцово, "Победа" станет уже шестым перевозчиком на этом популярном курортном направлении. Напомним, в апреле ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью запустил "Аэрофлот".