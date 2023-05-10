10 Мая 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

ВС РФ сорвали три попытки ВСУ провести ротацию подразделений

Артиллерия российской группировки войск "Запад" ВС России сорвала три попытки украинской армии провести ротацию подразделений. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Удары наносились по передовым позиция ВСУ около Двуречного, Синьковки и Табаевки.

Кроме того, российские военные уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С-3 "Акация".

Ранее президент Чехии Петр Павел, который также является генералом в отставке и бывшим главным военным советником НАТО, предупредил украинский режим о возможном провале готовящегося контрнаступления. По его словам, в контрнаступлении больше нет элемента внезапности, так что повторить свой осенний успех ВСУ вряд ли смогут.

Теги: всу, ротация, артиллерия


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