ВС РФ сорвали три попытки ВСУ провести ротацию подразделений

Артиллерия российской группировки войск "Запад" ВС России сорвала три попытки украинской армии провести ротацию подразделений. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Удары наносились по передовым позиция ВСУ около Двуречного, Синьковки и Табаевки.

Кроме того, российские военные уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С-3 "Акация".

Ранее президент Чехии Петр Павел, который также является генералом в отставке и бывшим главным военным советником НАТО, предупредил украинский режим о возможном провале готовящегося контрнаступления. По его словам, в контрнаступлении больше нет элемента внезапности, так что повторить свой осенний успех ВСУ вряд ли смогут.