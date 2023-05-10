Прибыль госкомпаний в 2022 году сократилась сильнее, чем у частного бизнеса

Прибыль компаний с госучастием в 2022 году сократилась больше, чем в два раза (по сравнению с 2021-м) и составила 2,1 трлн руб., это данные Росстата.

Речь идет о предприятиях, в которых РФ владеет более чем 25% акций или обладает так называемой "золотой акцией": "Газпром", РЖД, АЛРОСА, "Россети", ВТБ, Сбербанк, "РусГидро", "Роснефтегаз", "Аэрофлот" и др.

В 2022 году таких компаний было 507 (в 2021-м – 646). Две трети госкомпаний завершили год с чистой прибылью, пишет РБК.

За год жизни с санкциями сальдированная прибыль акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, упала больше, чем у частного бизнеса.