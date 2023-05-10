10 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Антон Васильев | vk.com/tmn_72

Тюмень вновь накрыло смогом от лесных пожаров

Тюмень вновь накрыло смогом от лесных пожаров, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители города жалуются в соцсетях на плохую видимость и запах гари. Как выяснилось, смог пришел от возгораний в Свердловской области.

В Тюмени смог(2023)|Фото: Антон Васильев | vk.com/tmn_72

По данным департамента лесного хозяйства, в самой Тюменской области действуют 13 лесных пожаров, в том числе семь локализованных.

За прошедшие сутки зафиксировано два новых лесных пожара, ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 3078,1 га.

В Тюменской области введен режим ЧС.

8 мая губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что обстановка с природными пожарами в Тюменской области по-прежнему сложная.

Помощь в тушении оказывают аэромобильные группировки из других регионов.

Теги: лесные пожары, природные пожары, смог


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Развитие сюжета:

Ранее 10.05.2023 09:36 Мск Причина смога в Тюмени - пожары в Свердловской области

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