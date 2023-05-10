Тюмень вновь накрыло смогом от лесных пожаров

Тюмень вновь накрыло смогом от лесных пожаров, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители города жалуются в соцсетях на плохую видимость и запах гари. Как выяснилось, смог пришел от возгораний в Свердловской области.

По данным департамента лесного хозяйства, в самой Тюменской области действуют 13 лесных пожаров, в том числе семь локализованных.

За прошедшие сутки зафиксировано два новых лесных пожара, ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 3078,1 га.



В Тюменской области введен режим ЧС.

8 мая губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что обстановка с природными пожарами в Тюменской области по-прежнему сложная.

Помощь в тушении оказывают аэромобильные группировки из других регионов.