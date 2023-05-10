10 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Фёдор Серков

Улицу Чемпионов в Солнечном перекроют до конца мая

До конца мая улица Чемпионов в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга будет перекрыта. Об этом сообщает пресс-служба городского УГИБДД.

Ограничения действуют на участке от ул. Лучистой до ул. Чемпионов, 1: именно там будут проводиться ремонтные работы улично-дорожной сети. Водителей и пешеходов просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее выстраивать свой маршрут.

Напомним, что в этом и следующем месяце жителям Екатеринбурга придется пересматривать свой маршрут: на двух участках на месяц будет перекрыто движение транспорта. Речь идет об улице Печерская и о дублере улицы Краснолесья.

Теги: Чемпионов, улица, Солнечный, перекрытие, ремонт, дорога


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