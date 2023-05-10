В Зауралье с 300 до 500 выросло количество сгоревших жилых домов

В Курганской области растет количество сгоревших домов. Еще недавно их было 300, теперь – 500.

Пожары в пригороде Кургана и в деревне Юлдус локализованы на площади почти 74 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в экстренных службах. В остальных населенных пунктах возгорания ликвидированы. В регионе в девяти населенных пунктах сгорели более 500 жилых домов и порядка 4,7 тыс. различных строений, включая дачные дома.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале сообщил о том, что знает о распространении в соцсетях роликов про намеренные поджоги – по его словам, идет устная информация о том, что кто-то видел автомобили предполагаемых поджигателей или кто-то получал смс-сообщения с угрозами поджогов.

Губернатор в ответ попросил все, что жители считают важными сведениями по теме, немедленно пересылать и передавать в правоохранительные органы, работать только с понятной, достоверной и проверяемой информацией, не разгонять панические настроения самим, не давать этого делать другим и всегда во всем помогать друг другу.