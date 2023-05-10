104,7 тысячи гектаров. Свердловчанам показали, как сверху выглядит горящий регион

За последние сутки к 08.00 в Свердловской области зарегистрировано 77 природных пожаров, поразивших 104 тыс. 693 га земли. Из них 12 пожаров - возникли на площади в 27 тыс. 286 га. Ликвидировано 20 пожаров на площади 4 тыс. 659,9 га, передает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

На данный момент все еще действует 57 пожаров на площади в 100 тыс. 33 га. 20 из них локализованы, но уже успели поразить огнем 23 тыс. 122 га земли. Продолжает гореть 76 тыс. 911 га земли. Информацию о локализации огня подтвердили и в департаменте информполитики региона.

Хуже всего обстоят дела в Тугулыме — два пожара на 13 тыс. 62 га, в Асбесте — три пожара на 11 тыс. 900 га и Сухом Логу — два пожара на 9 тыс. 500 га.

Пожары также не локализованы:

Реж — четыре пожара на 6340 га,

Богданович — два пожара на 6053,4 га,

Ирбитский район — три пожара на 5348 га,

Пышминский район — два пожара на 5037 га,

Байкаловский район — два пожара на 4799,7 га,

Талица — три пожара на 4450 га,

Артемовский — три пожара на 4195 га,

Камышловский район — два пожара на 2502 га,

Невьянск — один пожар на 1800 га,

Березовский ГО — два пожара на 1363 га.

Также появилась карта, показывающая масштабы распространения огня в Свердловской области. Разницу в распространении огня между 4 и 9 мая показал Telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

Крупнейшие локализованные пожары: