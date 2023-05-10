10 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

104,7 тысячи гектаров. Свердловчанам показали, как сверху выглядит горящий регион

За последние сутки к 08.00 в Свердловской области зарегистрировано 77 природных пожаров, поразивших 104 тыс. 693 га земли. Из них 12 пожаров - возникли на площади в 27 тыс. 286 га. Ликвидировано 20 пожаров на площади 4 тыс. 659,9 га, передает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

На данный момент все еще действует 57 пожаров на площади в 100 тыс. 33 га. 20 из них локализованы, но уже успели поразить огнем 23 тыс. 122 га земли. Продолжает гореть 76 тыс. 911 га земли. Информацию о локализации огня подтвердили и в департаменте информполитики региона.

Хуже всего обстоят дела в Тугулыме — два пожара на 13 тыс. 62 га, в Асбесте — три пожара на 11 тыс. 900 га и Сухом Логу — два пожара на 9 тыс. 500 га.

Пожары также не локализованы:

  • Реж — четыре пожара на 6340 га,
  • Богданович — два пожара на 6053,4 га,
  • Ирбитский район — три пожара на 5348 га,
  • Пышминский район — два пожара на 5037 га,
  • Байкаловский район — два пожара на 4799,7 га,
  • Талица — три пожара на 4450 га,
  • Артемовский — три пожара на 4195 га,
  • Камышловский район — два пожара на 2502 га,
  • Невьянск — один пожар на 1800 га,
  • Березовский ГО — два пожара на 1363 га.

Также появилась карта, показывающая масштабы распространения огня в Свердловской области. Разницу в распространении огня между 4 и 9 мая показал Telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

Карта пожаров Свердловской области 4 мая 2023 года(2023)|Фото: скриншот с telegram-канала "Погода в Екатеринбурге" / t.me/weather66Карта пожаров Свердловской области 9 мая 2023 года(2023)|Фото: скриншот с telegram-канала "Погода в Екатеринбурге" / t.me/weather66

Крупнейшие локализованные пожары:

  • Асбест — один пожар на 4700 га,
  • Березовский ГО — два пожара на 3165,5 га,
  • Верхняя Пышма — три пожара на 7470 га,
  • Ревда — один пожар на 2500 га,
  • Слободо-Туринский район — один пожар на 2419 га,
  • Тугулым — четыре пожара на 1618 га,
  • Талица — два пожара на 912 га.

Теги: лес, пожар, карта


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