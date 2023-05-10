104,7 тысячи гектаров. Свердловчанам показали, как сверху выглядит горящий регион
За последние сутки к 08.00 в Свердловской области зарегистрировано 77 природных пожаров, поразивших 104 тыс. 693 га земли. Из них 12 пожаров - возникли на площади в 27 тыс. 286 га. Ликвидировано 20 пожаров на площади 4 тыс. 659,9 га, передает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.
На данный момент все еще действует 57 пожаров на площади в 100 тыс. 33 га. 20 из них локализованы, но уже успели поразить огнем 23 тыс. 122 га земли. Продолжает гореть 76 тыс. 911 га земли. Информацию о локализации огня подтвердили и в департаменте информполитики региона.
Хуже всего обстоят дела в Тугулыме — два пожара на 13 тыс. 62 га, в Асбесте — три пожара на 11 тыс. 900 га и Сухом Логу — два пожара на 9 тыс. 500 га.
Пожары также не локализованы:
- Реж — четыре пожара на 6340 га,
- Богданович — два пожара на 6053,4 га,
- Ирбитский район — три пожара на 5348 га,
- Пышминский район — два пожара на 5037 га,
- Байкаловский район — два пожара на 4799,7 га,
- Талица — три пожара на 4450 га,
- Артемовский — три пожара на 4195 га,
- Камышловский район — два пожара на 2502 га,
- Невьянск — один пожар на 1800 га,
- Березовский ГО — два пожара на 1363 га.
Также появилась карта, показывающая масштабы распространения огня в Свердловской области. Разницу в распространении огня между 4 и 9 мая показал Telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".
Крупнейшие локализованные пожары:
- Асбест — один пожар на 4700 га,
- Березовский ГО — два пожара на 3165,5 га,
- Верхняя Пышма — три пожара на 7470 га,
- Ревда — один пожар на 2500 га,
- Слободо-Туринский район — один пожар на 2419 га,
- Тугулым — четыре пожара на 1618 га,
- Талица — два пожара на 912 га.