10 Мая 2023
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Минобороны России

ВСУ сбили российский гиперзвуковой "Кинжал" из ЗРК "Патриот" - Пентагон

Пентагон подтвердил, что украинские военные сбили с помощью американской системы ПРО "Патриот" российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал".

"Я могу подтвердить, что они [ВСУ] сбили российскую ракету, применив систему противоракетной обороны "Патриот", - заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер. "Эта система является частью широкого спектра средств ПРО, которые США и международное сообщество предоставили Украине", - добавил Райдер.

В субботу украинские официальные лица заявили, что поставленный США ЗРК "Патриот" был использован для поражения российской гиперзвуковой ракеты над Киевом в начале минувшей недели.

Командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что ЗРК уничтожил "Кинжал" – ракету, способную двигаться со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука.

Это событие считается первым применением Украиной "Патриотов", которые США обещали Киеву еще в декабре, а поставили только в марте.

Райдер сказал, что США, их союзники и партнеры "продолжат снабжать Киев наземными средствами противовоздушной обороны и боеприпасами, чтобы помочь Украине контролировать свое суверенное небо".

В минувший вторник администрация Байдена пообещала Украине долгосрочную военную помощь в размере $1,2 млрд, включая системы ПВО и боеприпасы.

Теги: пентагон, зрк патриот, кинжал, ракета


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