Суд в США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки

Суд в США признал бывшего американского президента Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

Как передает телеканал CNN, присяжные пришли к выводу, что экс-президент домогался женщины весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором та его первоначально обвинила.

Суд предписал Трампу выплатить компенсацию в 2 млн долларов Кэрролл в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования. Кроме того, его обязали выплатить еще 3 миллиона долларов за клевету в отношении истицы и ущерб ее репутации, передает RT.

Напомним, Кэрролл заявляла, что инцидент произошел в раздевалке магазина Bergdorf Goodman на Манхэттене "в конце 1995 года или в начале 1996-го". Сам Трамп утверждает, что колумнистка все выдумала для пиара.

Ранее Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке выдвинул против бывшего президента США уголовные обвинения по 34 пунктам, главный из них – фальсификация документов. Уголовные преследования происходят на фоне предвыборной кампании Трампа. Ранее он объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.