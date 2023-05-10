10 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Жители уральского города три года переплачивали за отопление

В Каменске-Уральском жителям многоквартирного дома произведен перерасчет платы за отопление. Для этого пришлось вмешаться прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о доме №26 по улице Карла Маркса. Проверка показала, что узел учета тепловой энергии в данном доме введен в эксплуатацию с нарушением. Так, рабочая документация не согласована с теплосетевой организацией, выдавшей технические условия, а также не соответствует техусловиям на установку узла учета тепла и горячей воды.

Все это повлекло некорректное определение объема поставляемого отопления в многоквартирном доме. Также был нарушен порядок определения размера платы за эту коммунальную услугу, что привело к необоснованно завышенным начислениям жильцам.

Как установили в прокуратуре, фактически за три календарных года уральцы переплатили за 225 Гкал. Благодаря принятым мерам собственникам 48 квартир был произведен перерасчет платы за отопление на сумму более 380 тысяч рублей.

Теги: отопление, переплата, прокуратура


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