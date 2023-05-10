Экс-глава ФТС может стать сенатором

Экс-руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин может стать сенатором после единого дня голосования (ЕДГ), который пройдет 10 сентября.

По итогам ЕДГ в верхней палате парламента произойдет традиционная ротация сенаторов, Булавин станет одним из новых членов Совфеда, рассказали два источника РБК, знакомых с обсуждением вопроса, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. Экс-глава ФТС будет представлять в верхней палате парламента исполнительную власть, в качестве одного из вариантов обсуждается, что он станет сенатором от губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, который в этом году будет баллотироваться на второй срок. Однако окончательного решения по региону для Булавина еще нет, уточнил один из собеседников издания.

Напомним, 10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова. Занимавший должность руководителя службы Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от нее, поскольку ему исполнилось 70 лет.