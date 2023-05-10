В России время ожидания импортных запчастей выросло до полугода

В России срок ожидания комплектующих для некоторых иномарок среднего и премиального сегмента увеличился до полугода.

Как говорят представители дилеров и автосервисов, речь идет о проблемах с поставками электронных блоков, кузовных позиций, деталей интерьера, двигателей в сборе, головок блока цилиндров и агрегатов трансмиссии. Также ощущается нехватка уникальных запчастей для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac.

Эксперты говорят, что из-за накопившегося высокого спроса дефицит будет ощущаться как минимум до конца года. Не исключается ухудшение ситуации — участники рынка опасаются, что налаженный транзит через дружественные страны может прерваться из-за угрозы вторичных санкций, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг по поручению правительства рассмотрят возможность создания в России индустрии по восстановлению подержанных запчастей.