10 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: малый и средний бизнес начал чаще индексировать зарплаты сотрудникам

В 2023 году субъекты малого и среднего бизнеса в России стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще.

Таковы результаты исследования Промсвязьбанка и "Опоры России". Индексацию зарплат подтвердили представители 63% компаний. В прошлом отчете такая практика наблюдалась у 47% предприятий. Также вдвое сократилась доля работодателей, которые совсем не повышают зарплату - с 32% в 2021 году до 16% в 2023 году.

Как сообщили во ВНИИ труда, рост заработных плат в большинстве случаев обусловлен ситуацией с кадрами, поскольку деньги являются одним из основных инструментов привлечения работников в условиях ограниченного предложения.

Как отмечается в исследовании, при повышении зарплаты лишь каждая пятая компания ориентируется на уровень официальной инфляции. Два года назад число таких предприятий составляло 15%, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, 34% офисных сотрудников в России готовы перейти в рабочие профессии, если доход будет выше.

Теги: бизнес, зарплаты


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