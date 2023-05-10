Больше трети офисных сотрудников в РФ готовы пойти на завод ради денег

34% офисных сотрудников в России готовы перейти в рабочие профессии, если доход будет выше.

Как сообщил сервис "Зарплата.ру", приемлемым условием опрошенные считают заработок в 100–200 тыс. руб. (39%) рассчитывают на сумму в 100–150 тыс. рублей. 11% готовы устроиться на завод только за 200–300 тыс. рублей, а 8% — лишь за 300 тыс. и более.

При этом граждан привлекают не все направления. Так, участники исследования охотнее соглашаются на работу повара или швеи, чем каменщика или столяра. 15% отказались идти на завод даже при хорошей зарплате.

Как считают специалисты, представления россиян о заводском труде не всегда совпадают с действительностью. В то же время спрос на него крайне высок, а кадров мало.

Как сообщил доцент департамента экономической теории Финансового университета при кабмине России Юрий Швец, доходы могут существенно различаться в зависимости от региона, отрасли и квалификации работника. К примеру, в Омской области и Приморье оклады могут доходить до 110–120 тыс. руб. в месяц, а в Свердловской и Челябинской только 45–50 тыс. руб., сообщают "Известия".

Ранее КПРФ предложила закрепить за окладом минимум 85% зарплаты.