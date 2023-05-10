Больше трети офисных сотрудников в РФ готовы пойти на завод ради денег

10 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О кремлевском символизме перед 9 Мая

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Больше трети офисных сотрудников в РФ готовы пойти на завод ради денег

34% офисных сотрудников в России готовы перейти в рабочие профессии, если доход будет выше.

Как сообщил сервис "Зарплата.ру", приемлемым условием опрошенные считают заработок в 100–200 тыс. руб. (39%) рассчитывают на сумму  в 100–150 тыс. рублей. 11% готовы устроиться на завод только за 200–300 тыс. рублей, а 8% — лишь за 300 тыс. и более.

При этом граждан привлекают не все направления. Так, участники исследования охотнее соглашаются на работу повара или швеи, чем каменщика или столяра. 15% отказались идти на завод даже при хорошей зарплате.

Как считают специалисты, представления россиян о заводском труде не всегда совпадают с действительностью. В то же время спрос на него крайне высок, а кадров мало

Как сообщил доцент департамента экономической теории Финансового университета при кабмине России Юрий Швец, доходы могут существенно различаться в зависимости от региона, отрасли и квалификации работника. К примеру, в Омской области и Приморье оклады могут доходить до 110–120 тыс. руб. в месяц, а в Свердловской и Челябинской только 45–50 тыс. руб., сообщают "Известия".

Ранее КПРФ предложила закрепить за окладом минимум 85% зарплаты.

Теги: завод, работа, соцопрос


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.05.2023 04:03 Мск СМИ: малый и средний бизнес начал чаще индексировать зарплаты сотрудникам

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети