Продажи бытовой техники и электроники в России упали на 15%

Объем продаж бытовой техники и электроники в России по итогам прошлого года составил 2,2 трлн руб.

Об этом заявили эксперты аналитическая компания Infoline. По сравнению с 2021 годом сокращение рынка произошло на 15,4%.

Как сообщил генеральный директор компании Иван Федяков, что крупные компании, большинство из которых из Японии, Кореи и США, приняли решение покинуть страну. Другие крупные производители, например Huawei, Xiaomi, Lenovo ограничили свои торговые отношения с Москвой.

При этом долю американских, японских и корейских компаний постепенно занимают китайские игроки и местные производители, сообщают "Ведомости".

Ранее торговые сети в России зафиксировали повышенный спрос покупателей на белорусские холодильники Atlant.