10 Мая 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба ЦРЖ УрГАУ

Россиян захотели наказывать за самовыгул животных

В России могут приравнять самовыгул собак к выбрасыванию их на улицу.

Соответствующие поправки в закон "Об ответственном обращении с животными" подготовил депутат Госдумы Александр Спиридонов ("Единая Россия). Как предполагается, хозяевам будет грозить штраф в размере МРОТ.

Кроме того, предлагается обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу, чтобы избежать недобросовестного разведения, которое отчасти и приводит к большому числу брошенных животных. Внесение проекта закона на рассмотрение депутатов ожидается уже в мае.

Как напомнил Спиридонов, только системные нормы способны дисциплинировать общество. Так, установка видеокамер на дорогах и автоматизированная система штрафов за нарушение правил дорожного движения помогли сократить количество ДТП и повлияли на культуру вождения.

По словам депутата, для решения проблемы с самовыгулом животных станет обязательное чипирование домашних питомцев, в частности собак и кошек, сообщают "Известия".

Равнее Кабмин поддержал инициативу "Единой России" и "Новых людей", согласно которой, регионы получат право усыплять бездомных собак, нападающих на людей.

Теги: животные, Госдума, законопроект


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