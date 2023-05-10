10 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В России запустят льготную арктическую ипотеку

В России захотели ввести льготную ипотеку в регионах Арктической зоны.

Соответствующее поручение Минфину, Минстрою, Минвостокразвития дал вице-премьер Юрий Трутнев. Ведомствам необходимо сформировать консолидированную позицию с финансово-экономическим обоснованием по вопросу запуска проекта "Арктическая ипотека" и о результатах доложить в правительство до 12 мая.

Предлагается распространить на эти субъекты действующую на Дальнем Востоке программу, по которой жилищные займы выдаются под 2% годовых.

Распространить на субъекты дальневосточную ипотеку под 2% предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на Госкомиссии по развитию Арктики в апреле 2023 года. Как говорят эксперты, мера поможет развивать регионы зоны и удерживать население.

В Арктическую зону входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярский край и Архангельская область.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, более 600 городов из 1117 имеют практически нулевой объем ввода жилья. В их числе в большинстве своем как раз населенные пункты арктического региона. Как отметил парламентарий, строительства нет, в том числе потому, что девелоперы не видят в таких городах спроса. Если эта проблема не будет решена, люди просто рано или поздно разъедутся, сообщают "Известия".

Ранее сразу несколько крупных банков в России ухудшили условия по ипотеке или готовятся это сделать.

Теги: арктическая ипотека, жилье


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