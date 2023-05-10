10 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Яндекс

"Яндекс" назвал стоимость сделки по продаже "Дзен. Платфомы"

Компания "Яндекс" получила 38,6 млрд руб. за продажу ООО "Дзен.Платформа".

В информации о связанных сторонах "Яндекс" также указал, что вложил в капитал дочерней компании "Деливери клаб" 38,6 млрд руб., сообщает РИА "Новости".

В 2022 году "Яндекс" объявил о продаже новостного агрегатора "Яндекс.Новости" компании VK.

Теперь у поиска новая стартовая страница – ya.ru. С нее будет не попасть в "Яндекс.Новости" или "Яндекс.Дзен" (он тоже продан VK), но можно будет зайти в почту и другие, оставшиеся у Яндекса сервисы компании.

Теги: Яндекс, интернет


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.08.2022 10:31 Мск Новой главной страницей Яндекса станет ya.ru

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