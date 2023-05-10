Приток трудовых мигрантов в РФ увеличился в 1,6 раза

За первый квартал текущего года в Россию на заработки приехали 1,3 млн иностранцев.

Такова статистика ФСБ РФ. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда трудиться прибыл 841 тыс. 501 гражданин других государств.

По данным ведомство, основной приток трудовых мигрантов отмечается из Узбекистана (630 тыс. 859 человек), Таджикистана (349 тыс. 357), Киргизии (172 тыс 591), Армении (47 тыс. 337) и Казахстана (34 тыс. 783).

Также на заработки въехали, например, по одному гражданину Бенина, Гаити, Малави, ОАЭ и Доминиканы, сообщают "Ведомости".

Напомним, по данным полиции, многие мигранты получают российские визы, едут с ними через Россию в Белоруссию, там нелегально переходят границу Евросоюза и через Польшу и Чехию прибывают в Германию.