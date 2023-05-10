Объем российско-китайской торговли с начала года вырос до $73 млрд

Торговля между Россией и Китаем за первые три месяца 2023 года увеличилась на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Речь идет о цифре в $73,148 млрд. Как следует из данных на сайте Китайской таможенной службы, Россия с января по апрель закупила у Пекина товаров на $33,68 млрд, что на 67,2% больше, чем в прошлом году. При этом продала КНР продукции на $39,46 млрд. Этот показатель вырос на 24,8%.

Основа российского экспорта – энергоресурсы, на которые пришлось до 80% всего объема поставок в Китай. Также Россия поставляет металлы, древесину, сельскохозяйственную продукцию и рыбу.

Китай продает в РФ легковые и грузовые автомобили, бытовую электронику, микропроцессоры, строительную технику, одежду и обувь.

Россия рискует стать экономической колонией Китая, поскольку ее изоляция от Запада усугубляется, заявил ранее директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии в университете Райс в Хьюстоне.