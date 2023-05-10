10 Мая 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Накануне.RU

Экс-советник главы Пентагона: ВСУ потеряли убитыми более 300 тысяч человек

Бывший советник министра обороны США Дуглас Сакгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет втянуть Вашингтон в конфликт с Россией.

По его словам, Вооруженные силы Украины несут огромные потери. Речь идет о 300 тыс. человек.

В своем YouTube-канале эксперт отмечает, что украинский режим будет делать все, чтобы вовлечь США в конфликт с Россией на своей стороне.

Ранее стало известно, что США сомневаются в успехе украинского контрнаступления.

Теги: Украина, ВСУ, спецоперация


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