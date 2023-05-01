02 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: Global Look Press / Stephen Lock / Keystone Press Agency

Объявлено количество гостей, которых ждут на коронацию Карла III

Более 2,2 тыс. человек посетят коронацию короля Великобритании Карла III, которая пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. В их число войдут гости из 203 стран, причем около 100 государств будут представлены на высшем уровне.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что, помимо глав государств и правительств, список которых не приводится, и членов королевской семьи, наблюдать за коронацией Карла III будут, в частности, главы правительств Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, генерал-губернаторы стран Содружества, пишет ТАСС. Помимо этого, приглашения были разосланы около 400 молодым людям, которые работают в благотворительных фондах, основанных нынешним монархом в прошлом, когда он был еще принцем Уэльским Чарльзом, а также его женой, королевой-консортом Камиллой.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Трон под именем Карла III занял ее сын, 73-летний принц Чарльз.

Теги: Карл III, коронация


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