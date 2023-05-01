Поезд, вагоны которого сошли с рельсов в Брянской области, выехал из Белоруссии

В Минтрансе Белоруссии сообщили о том, что вагоны поезда, сошедшие с рельсов в Брянской области, выехал со станции Гомель, пунктом назначения был Брянск.

В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва сошли с рельсов сошли восемь вагонов. Локомотивная бригада не пострадала. Для участия в расследовании на место происшествия выехали представители РУП "Гомельское отделение Белорусской железной дороги".

Напомним, в Унечском районе Брянской области на 136 км ж/д путей Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. Из-за этого сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет, написал в своем telegram-канале губернатор области Александр Богомаз. На месте работают оперативные службы.