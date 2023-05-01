01 Мая 2023
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Фото: Telegram-канал Baza

В Брянской области названы сроки восстановления жд-сообщения на пострадавшем от подрыва участке

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на место происшествия в Унечу, где из-за подрыва железной дороги с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов.

Благодаря слаженным и квалифицированным действиям спасателей пожар полностью локализован. На месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы. Для обеспечения транспортного сообщения организованы дополнительные автобусные маршруты по доставке пассажиров из Унечи на железнодорожную станцию Почеп, сообщил губернатор в своем telelgram-канале.

Доставку жителей будут осуществлять автобусы по следующему расписанию: в 19.00, 20.00, 00.00 – от ж/д-станции "Унеча" до ж/д-станции "Почеп". Из Почепа в Брянск и из Брянска в Почеп будут следовать электропоезда. Из Почепа автобусные маршруты также доставят пассажиров в Унечу. С ж/д-станции "Почеп" автобусы будут отправляться в 20.00, 21.00, 1.00. К утру железнодорожное сообщение на направлении "Унеча" будет восстановлено.

Теги: Александр Богомаз,


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Развитие сюжета:

Ранее 01.05.2023 19:25 Мск Поезд, вагоны которого сошли с рельсов в Брянской области, выехал из Белоруссии

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Ранее 01.05.2023 11:33 Мск В Брянской области из-за подрыва железной дороги с рельсов сошли несколько вагонов поезда

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