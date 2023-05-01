Вода из Дона пришла в Донбасс

Представители военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации в своем telegram-канале показали кадры первого пуска воды в канал Северский Донец.

Она (вода) пришла из реки Дон по новому масштабному водоводу, который за четыре месяца, возвели специалисты Военно-строительной компании (ВСК) и предприятия со всей страны.

Напомним, на строительстве круглосуточно трудились более 3 тыс. военных строителей Минобороны РФ. Водовод длиной 200 км прошел из Дона до канала Северский Донец-Донбасс, его мощность составит порядка 300 тыс. "кубов" в сутки.